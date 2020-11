Un quarto dei crimini d'odio in Europa è antisemita

Un rabbino è stato aggredito ieri a Vienna. Una donna ha minacciato il religioso con il coltello, colpendolo con un calcio e strappandogli la kippah, il copricapo, dalla testa. La donna ha anche urlato slogan antisemiti, come invocazioni al “massacro di tutti gli ebrei”. Il presidente della comunità ebraica viennese, Oskar Deutsch, ha descritto l’attacco come un “incidente inquietante” che ha turbato molte persone. “Ma la comunità ebraica non sarà intimidita”. Perché ce ne sarebbe, di essere intimiditi.

