Apartheid Generation

Una modesta proposta per mitigare i rischi di contagio intergenerazionale in famiglia e sui mezzi di trasporto

È cosa ben triste vedere le strade e i tram affollati di ragazzi e adulti che vanno a scuola o al lavoro, mentre le sirene delle ambulanze aumentano di ora in ora e gli ospedali traboccano di malati. È cosa ancora più triste constatare come i governi nazionali, regionali e comunali non si facciano mai venire lo straccio di un’idea, ma preferiscano essere governati dall’umore prevalente, momento per momento, imponendo misure che scontentano tutti senza scontentare troppo nessuno. Chiunque sapesse trovare un metodo onesto, semplice e poco costoso, per impedire alle generazioni di infettarsi tra loro, acquisterebbe tali meriti presso la società che gli verrebbe innalzato un monumento come salvatore del paese.

