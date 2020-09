“Blasfema”. L'ultima guerra (persa) del Codacons è contro Chiara Ferragni

L'influencer appare su Instagram nelle vesti di una Madonna e l'associazione dei consumatori non perde tempo: denunciata per blasfemia e offesa al sentimento religioso. È il solito “metodo Codacons”

Prima vennero i vaccini e Pokémon Go, il Grande Fratello Vip e la piattaforma galleggiante di Christo. Poi fu il turno di Corto Maltese e del guardalinee malese Awang Hamat. Tutti nemici dei consumatori, stando a sentire il Codacons. Gli ultimi a essere presi di mira dall'associazione di Carlo Rienzi sono i coniugi Ferragni. Dopo la denuncia mossa alla coppia per la raccolto fondi destinata al mini ospedale Covid di Milano, ora si apre un nuovo capitolo. Il Codacons ha denunciato l'influencer regina di Instagram – nella top 10 delle più pagate al mondo – per blasfemia e “offesa al sentimento religioso”, dopo la diffusione di un'immagine in cui la Ferragni appare raffigurata come una Madonna.