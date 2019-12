Italiani popolo di navigator. Lo dice Google

Cosa hanno cercato gli italiani su Google nel 2019? È quasi finito anche quest'anno e da Mountain View arriva il classico riepilogo annuale. A suscitare più curiosità, in Italia, ci sono naturalmente i casi di cronaca più popolari. La conduttrice delle Iene Nadia Toffa, morta quest'anno a causa di un tumore, è in cima alla classifica delle ricerche sul motore di ricerca, sia per quanto riguarda le parole che i personaggi. A seguire, tra i temi, ci sono l’incendio di Notre Dame e l'immancabile Festival di Sanremo. Non stupisce poi che al primo posto tra le domande su “come fare” rivolte a Big G, sopra il nodo alla cravatta e il cubo di Rubick, ci sia come fare la domanda per il posto di navigator, la nuova figura professionale di tutor prevista nel decreto del reddito di cittadinanza.

I dati di Google confermano che la politica è uno degli argomenti che più interessano gli italiani: tra le spiegazioni più ricercate domina l’attualità di palazzo con “perché è caduto il governo”, seguita da “perché si chiamano sardine”. Si cerca poi il significato di “flat tax” e di “cuneo fiscale” e notizie sul governo e sulle elezioni europee. Entra tra le principali ricerche anche la geopolitica, con molti connazionali che vogliono sapere “perché la Turchia attacca i curdi”, “perché c’è la guerra in Siria”.