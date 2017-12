Abbiamo trovato la soluzione alle fake news

La soluzione al problema delle fake news

Mentre qui a Silicio eravamo presi dalla follia dei regali di Natale, un tema di cui parliamo da tempo è arrivato anche in Italia, per poi rifluire dopo pochi giorni nell’amnesico ciclo di news dei media nostrani: le fake news. Anche qui, come da mesi negli Stati Uniti e in altre zone dell’occidente, è arrivato il momento penoso del risveglio: abbiamo sbagliato tutto su internet? Non possiamo fidarci di Facebook, Twitter e Google? Anche la nostra democrazia sarà menomata dalla disinformazione prodotta su scala industriale da agenti esterni?

Il secondo problema che tutti si pongono è: come troviamo una soluzione? I legislatori italiani si sono lanciati in proposte abborracciate, ma qui a Silicio abbiamo in mente il modello di un paese che ha gestito così bene internet e i social media che non solo non deve temere alcun fenomeno fake news, ma è riuscito a trasformare il web in uno strumento di crescita e di sviluppo sociale: la Cina.

Pensateci un attimo. La soluzione principale proposta dai social media occidentali (Facebook, Twitter e in parte Google) per risolvere il problema della misinformazione è assumere un sacco di persone che controllino i contenuti controversi. Facebook ha annunciato che assumerà 10 mila persone nei prossimi mesi, YouTube ha fatto lo stesso parlando di una forza lavoro di 10 mila persone da formare entro il 2018, anche Twitter promette investimenti. Si tratta in tutti i casi di manovre tardive, comunque troppo ridotte per risolvere il problema.

La Cina ci aveva già pensato anni fa, e aveva fatto le cose in grande, come suo solito: secondo un report uscito su un giornale governativo nel 2013, in Cina ci sono 2 milioni (due-milioni!) di persone che controllano e monitorano i contenuti su internet – e questo dato, seppure vecchiotto, esclude i controllori impiegati dalle aziende private. La Cina dunque ha capito prima di tutti gli altri che il controllo umano serve, e ha vinto la sfida brillantemente.

La seconda soluzione proposta dai social media è usare l’intelligenza artificiale per eliminare le fake news. Bene, ma la soluzione è applicata in maniera frammentaria, con molte ritrosie visto che alla fine, per Facebook e Google, le fake news altro non sono che lucrose inserzioni paganti. In Cina, invece, lo stato è riuscito a convincere le compagnie di internet locali a lavorare per il bene comune, come spiega questo articolo del Wall Street Journal, sotto la minaccia di un’economia fortemente centralizzata che può togliere i benefici concessi ai campioni nazionali del digitale.

Ok, ma tutto questo controllo avrà in qualche modo tarpato l’innovazione, se alle compagnie digitali non è concessa la libertà di fare quello che vogliono non sarà possibile avverare la promessa futuristica di internet. Sbagliato. Se leggete Silicio vedete articoli di questo tenore quasi tutte le settimane: in quanto a innovazione la Cina sta raggiungendo l’occidente a larghissime falcate e si prepara a superarci.

I cinesi sono molto orgogliosi del loro modello, che è servito da scudo contro tutti gli attacchi esterni, e oggi lo rivendicano davanti agli occidentali. C'è un solo problema: il modello cinese è la negazione assoluta di tutto ciò che l’occidente può e deve essere, il frutto di una dittatura paranoica e maniaca del controllo.

Spero che mi abbiate seguito in questo paradosso: le fake news sono il frutto di una degenerazione della libertà di internet, ma non è tarpando la libertà che si risolve il problema. O meglio: lo si risolve, ma poi ci si trova come la Cina, dove non si può leggere il New York Times e ogni parola scritta nelle chat private è letta da occhi sospettosi ed eventualmente censurata.

Quindi quando ci chiediamo: abbiamo sbagliato tutto su internet?, la risposta è: no, perché tutte le alternative esistenti (la Cina, ma a suo modo anche la Russia) sono deprimenti e peggiori. Facebook e gli altri hanno problemi strutturali, ma si risolvono con più concorrenza, più innovazione, più libertà – e con un sacco di errori. Perché l’unica soluzione davvero definitiva al problema delle fake news è l’autoritarismo, ed è sconsigliabile.