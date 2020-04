Il crollo sottozero dei future sul greggio, uno degli eventi che concorrono a proclamare l'ingresso nella Storia di questa crisi, trova un adeguato corrispettivo nell'ascesa degli stock petroliferi di Pechino. Il consumo pantagruelico cinese, per adesso, è stato sostituito da un altrettanto notevole cumularsi di greggio che la pandemia e le bizze russo-arabe hanno concesso a prezzi irripetibili. Sicché le scorte cinesi sono alle stelle e i prezzi alle stalle. I produttori litigiosi , non solo l'Opec allargato ai russi, ma anche quelli Usa, dovranno sperare negli aiuti del governo per non collassare. Intanto pagano il pieno di Pechino.