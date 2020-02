L'altro contagio cinese

La Cina che ormai spaventa solo per i suoi patogeni è la stessa che nel 2019 ha visto i suoi debiti totali arrivare a sfiorare il 260 per cento del Pil senza che il mondo abbia fatto una piega. Il contagio finanziario che può scatenarsi al rallentare dell'economia cinese, che a differenza dell'altro contagio - quello virale - cova in incubazione, è ancora lontano dalle preoccupazioni degli osservatori. Questo non vuole dire che non sia una possibilità concreta. Semplicemente, non viene contemplata. Il coronavirus ruba la scena. L'altro contagio ne prepara una nuova.