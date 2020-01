Il valore delle catene

Fra i tanti modi che si possono scegliere per raccontare la crescente integrazione globale, che così tanti nervosismi provoca e spesso proprio a chi magari ne trae i giovamenti maggiori, scegliere il linguaggio dell'economia ha il vantaggio di rendere comprensibile, in quanto fatto materiale, ciò che invece abita nella regione dell'immateriale. Ma ciò che l'economia vede, del nostro benessere, è la punta dell'iceberg che lo sostiene. Proprio come illustrare i vantaggi generati dalle catene globali del valore (GVC) negli scambi internazionali è solo la punta di un altro iceberg. Quello del valore delle catene.