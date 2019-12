La Giovine Italia all'estero

Essendo un popolo di viaggiatori, noi italiani, non dovremmo stupirci leggendo che 816 mila nostri connazionali nell'ultimo decennio abbiano deciso di andare a vivere all'estero. Oltre ad avere una lunga tradizione come migranti, sempre noi italiani, viviamo in un mondo globalizzato dove muoversi in cerca di opportunità migliori è (dovrebbe) essere una normalità. E tuttavia salta all'occhio il comportamento della nostra gioventù, già minoranza relativa in Italia, che sempre nell'ultimo decennio ha finito con l'emigrare assai più di prima. Esistono dei giovani, in Italia, che credono che si possa andare avanti nella vita, avere una carriere lavorativa soddisfacente, contribuire, con la loro crescita, alla crescita della società. E che sono disposti persino ad affrontare molte difficoltà e sacrifici, dopo anni di studio, per sostanziare le loro aspirazioni. Purtroppo emigrano.