I privilegi del capitalismo 2.0

"A growing number of investors are paying for the privilege of parting with their money", dice chissà quanto ironicamente Claudio Borio, capo del dipartimento monetario della Bis, commentando gli esiti dell'ultima rassegna trimestrale della banca. Si calcola che 17 trilioni di obbligazioni, sovrane e corporate, viaggino a tassi negativi, all'incirca il 20% del pil globale. Ormai il vecchio capitalismo che prestava a interesse si è evoluto in un sistema che fa pagare i prestiti ai creditori. Lo dimostra l'apparizione di certi "privilegi" che "sarebbero stati impensabili anche all'apice della grande crisi del 2007-09". "There is something vaguely troubling when the unthinkable becomes routine", conclude Borio. E' il capitalismo 2.0, bellezza.