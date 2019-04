Fortuna che a Pechino i prezzi delle abitazioni son calati dopo la crisi, visto che prima servivano quasi sessant'anni di stipendio per comprare una casa di 100 metri quadri. Adesso, che il mercato è più abbordabile, ne bastano cinquantacinque. Quindi una persona fa giusto in tempo a entrare nell'età adulta - e speriamo per lui professionale - e spendere tutto il resto della sua esistenza, pure da pensionato, a pagarsi la casa. Se non vuole fare un sacrificio così grosso, può sempre comprare una casa più piccola. O, se proprio non ce la fa, trasferirsi a Shanghai, dove di anni di stipendio ne bastano quaranta. In alternativa rimane la provincia, dove te le cavi con un ventennio di stipendi. Ma è triste la vita senza le luci della città. Anche in Cina.