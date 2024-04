"Svolgere eventi online". Ecco la surreale soluzione dei rettori per evitare violenze nelle università: anticipazione

Nella bozza di "linee guida" elaborata dalla Conferenza dei rettori si prevede la possibilità di svolgere eventi non in presenza per evitare nuovi casi Parenzo e Molinari

"In caso di interruzioni o fenomeni di intolleranza, si decida di svolgere eventi in altra modalità, per esempio online, ma si eviti di cancellarli. L'agenda delle Università non la decida chi contesta". Nella bozza di "linee guida" anti-violenza negli atenei, in discussione presso la Conferenza dei rettori delle università italiana, è previsto questo passaggio. In pratica le università, per evitare nuovi casi di contestazione e di censura, com'è successo a David Parenzo alla Sapienza di Roma e a Maurizio Molinari alla Federico II di Napoli, prevedono che alcuni eventi si svolgano "non in presenza".