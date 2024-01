C'è un preside a Roma. Evviva!

Senza scomodare quello di Berlino e nella speranzosa attesa di verificare se un giudice ci sia almeno all’Aia, e non dei fumosi ideologi, possiamo intanto affermare che a Roma almeno un preside c’è. E per come è messa la scuola italiana, in cui il principio di responsabilità è scivolato dietro alla lavagna assieme a quello di autorità, è già una buona notizia. Il preside si chiama Paolo Pedullà, dirige il liceo classico Tasso di Roma e dopo l’occupazione studentesca di dicembre ha chiesto ai consigli di classe di applicare il regolamento d’istituto, senza inventarsi nulla. “E’ mia responsabilità tutelare i diritti di tutti”, ha spiegato in una intervista, e “una protesta violenta” invece li nega: “La scuola è aperta, ma se occupata diventa uno spazio privato. Glielo vogliamo insegnare questo ai ragazzi o no?”.

