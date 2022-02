Elogio del 29 agli esami d'università

Crescendo ho ribaltato completamente la prospettiva: si tratta di un voto che è una fortuna per lo studente e una sicurezza per il professore

Da ragazzino il numero ventinove evocava in me soprattutto l’anno del nevone sul quale ogni inverno i miei nonni ritornavano coi loro racconti. Neve che aveva raggiunto l’altezza dei portoni delle case, lupi che affamati scendevano a valle fin dentro il paese, animali sbranati, uomini che di sera indossavano il cappotto a rovescio, con i bottoni nella parte posteriore, per essere più pronti ad ingaggiare improbabili lotte con il lupo. Non dimenticherò mai l’eccitazione, il tremore e il piacere che suscitavano in me quei racconti.