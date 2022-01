Quando cambierà la Dad per le elementari?

Quota 60 per cento: è questa la soglia da raggiungere sul fronte delle vaccinazioni per poter allentare le norme che regolano la didattica a distanza per i più piccoli. Per restare in classe serve spingere sui vaccini

Il decreto legge approvato lo scorso 5 gennaio dal Consiglio dei ministri introduce alcune novità per la scuola. Vengono in parte riviste le misure per la gestione dei casi di alunni positivi al Sars-Cov-2 in classe. Si è deciso ancora una volta di puntare sull’efficacia dei vaccini prevedendo un allentamento delle restrizioni per le scuole secondarie di primo e secondo grado alla luce dei risultati della campagna vaccinale avviata a partire dalla scorsa estate per questa fascia d’età. Occorrerà invece più tempo e, soprattutto, una copertura vaccinale ben più alta per poter avere regole meno stringenti anche per la fascia 5-11 anni. Ad oggi, infatti, stando ai dati dell’ultimo report settimanale del commissario all’emergenza Figliuolo, già l’83,36 per cento dei ragazzi compresi nella fascia d’età 12-19 anni ha ricevuto almeno una dose di vaccino contro il Covid, mentre il 74,34 per cento ha completato il ciclo vaccinale primario. A questo va poi aggiunto che, sempre lo scorso 5 gennaio, una circolare del ministero della Salute, recependo il parere della Commissione tecnico scientifica di Aifa, ha approvato la dose booster del vaccino Pfizer anche per i soggetti di età compresa tra i 12 e i 15 anni, con le stesse tempistiche previste per gli over 16, ossia a partire dai quattro mesi di distanza dall’ultima somministrazione.