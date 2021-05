Scuola, meglio Cottarelli che la sinistra

Intercettato in un tweet, e quindi col beneficio della sintesi, Carlo Cottarelli – che tra le altre attività dirige l’Osservatorio sui conti pubblici presso l’Università Cattolica, dunque una struttura indipendente – ha abbozzato un paio di ragionamenti provocatori sui temi della scuola italiana: “Per il calo demografico a settembre gli studenti saranno 100 mila in meno. Lo ripeto: non abbiamo bisogno di più insegnanti. Non abbiamo classi pollaio, a parte eccezioni. Ci servono insegnanti più pagati, più formati, più motivati, meno precari e scuole meglio attrezzate”. Non c’è bisogno di specificare che è stato accolto da un fuoco di sbarramento di critiche, a volte offensive. Tralasciando i commenti destituiti di ogni intelligenza (tipo gli insulti ai “prof che fanno tre mesi di ferie”), è notevole che la maggior parte delle critiche, alcune ovviamente non banali, vengano da persone di sinistra.

