La scuola secondo Patrizio Bianchi, ministro "Candide"

E’ seduto al suo posto nel bel mezzo della fase d’uscita (si spera) dall’emergenza pandemica, il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, ma a tratti è come se la voglia di guardare oltre fosse talmente forte da farlo sembrare direttamente altrove. E anche se parla di alleviare la piaga del precariato degli insegnanti, molto applaudito dai parlamentari del centrosinistra, e di come ridurre la dipendenza degli studenti dagli strumenti digitali, approvato anche da una parte del centrodestra, Bianchi, nel giorno in cui va in audizione davanti alle Commissioni congiunte Istruzione e Cultura di Camera e Senato, sembra discendere non tanto dalla sua Emilia Romagna, dove per lungo tempo è stato assessore, ma direttamente da Marte. Nel senso che quando fa capire che la Dad resterà, certo non come ora, ma resterà in qualche forma, e che anzi bisogna formare gli insegnanti già reduci da “uno sforzo titanico”, diversi parlamentari trasecolano. Dice un deputato: “Anche solo a evocarla, la Dad, rischiamo di sembrare Candide”. Ma Bianchi è convinto di quello che dice.

