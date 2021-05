I figli che non vogliamo

L’Italia invecchia, fa pochi figli ma l’opinione pubblica sorvola sulle vere cause della crisi demografica. L’economia non c’entra e la povertà neppure. C’entrano le nostre scelte. E c’entrano alcuni tabù che, da donne, non vogliamo ammettere. Una contro inchiesta

"E allora, quando pensi di fare un figlio?”: la domanda a una giovane amica che ha superato i trent’anni, felicemente convivente e con un lavoro “quasi” sicuro viene spontanea. Sono evidentemente all’antica. La risposta, altrettanto immediata: “Figli? Non ho alcuna intenzione di farne” e, poi, perché non ci siano equivoci, la precisazione: “Non sono nei miei programmi, in futuro, forse” non mi coglie impreparata. Hanno risposto così tutte le giovani donne cui ho avuto l’ardire di porre la questione. Quando ho partorito mia figlia avevo ventinove anni, in sala parto mi è quasi venuto un colpo quando ho sentito che qualcuno mi definiva “primipara attempata”. Ma lo ero certamente se tenevo conto che mia madre aveva avuto me a diciannove anni e mia nonna aveva partorito mia madre a diciotto.