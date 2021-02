Anche con Bianchi non c'è la svolta: scuole aperte, esami a metà

Ogni anno a fine febbraio la scuola italiana si anima in attesa delle indicazioni per lo svolgimento degli esami conclusivi e le prove Invalsi. A marzo scorso lo scoppio della pandemia sanciva la chiusura degli istituti su tutto il territorio nazionale. La didattica si trasferiva sulla rete, furono cancellate le prove Invalsi e gli esami conclusivi rimodulati in fretta e furia, lasciando la sola prova orale in remoto per le medie e in presenza per la maturità. Uno tsunami che cambiò (per sempre) la professione del docente, costringendo tutti a una sorta di rivoluzione culturale.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni