Negli ultimi mesi, il programma Erasmus+ è tornato al centro del dibattito pubblico a causa della Brexit e in particolare della fake news, rilanciata anche da diverse testate italiane, secondo cui l’Inghilterra lascerà il programma di scambio europeo per studenti (per ora si tratta solo di un’eventualità). Sono migliaia gli studenti universitari che ogni anno, soprattutto dal Regno Unito, arrivano in Italia. Ma sono probabilmente di più gli italiani che compiono il percorso inverso partecipando ai programmi di scambio internazionale. ...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.