La storia di Anna Bertha, la donna che vide la sua morte

Rna messaggeri incapsulati in liposomi e usati come antibiotici per proteggersi dai funghi: questo è stato appena scoperto e descritto in un recente lavoro, che mostra come, a fianco dei prodotti dell’ingegno umano, esiste in realtà un vasto mondo di analoghi prodotti naturali, dai quali potremo imparare per espandere ancora questa promettente tecnologia