Le piante hanno evoluto terapie a Rna

Rna messaggeri incapsulati in liposomi e usati come antibiotici per proteggersi dai funghi: questo è stato appena scoperto e descritto in un recente lavoro, che mostra come, a fianco dei prodotti dell’ingegno umano, esiste in realtà un vasto mondo di analoghi prodotti naturali, dai quali potremo imparare per espandere ancora questa promettente tecnologia

Gli anni della pandemia sono stati quelli che hanno visto emergere come matura la medicina basata sull’impiego di RNA. Partendo dai vaccini contro SARS-CoV-2, nuovi farmaci e altri vaccini sono rapidamente entrati nelle fasi finali della ricerca e dello sviluppo, ed è prevedibile che nel prossimo quinquennio molti prodotti per diverse condizioni di salute cominceranno a essere utilizzati un po’ ovunque. Tuttavia, l’essere umano non è certo il primo a utilizzare prodotti basati su RNA, e precisamente su RNA messaggero, per difendersi dai parassiti. Come molto spesso accade, l’evoluzione naturale ha già perfezionato, nei miliardi di anni in cui è avvenuta, questo sistema, per cui vi sono organismi viventi moderni che utilizzano tale “approccio terapeutico” per tenere a bada i propri parassiti.