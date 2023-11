Sulla nuova epidemia di polmoniti fra bambini cinesi

Il 21 novembre, il sistema di sorveglianza dei media e delle malattie pubbliche ProMED ha segnalato focolai di polmonite non diagnosticata nei bambini nel nord della Cina. Nelle comunicazioni successive, le notizie provenienti dal terreno, riportate ancora da ProMED, segnalano in particolare il fatto che si potrebbe trattare di una epidemia di polmonite da micoplasma; tuttavia, sempre dalle comunicazioni presenti sulla stessa piattaforma, è chiaro come sia ancora troppo presto per identificare.L'OMS ha quindi presentato una richiesta ufficiale alla Cina per ottenere informazioni dettagliate sull'aumento delle malattie respiratorie e sui focolai di polmonite segnalati nei bambini; la richiesta è stata presentata mercoledì, ed in genere la risposta dovrebbe seguire entro 24 ore. Tuttavia, come già successo in passato, al momento non è chiaro se la Cina abbia risposto, perché l'OMS non ha fornito indicazioni sulla risposta della Cina alla richiesta di ulteriori informazioni.

