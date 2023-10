La pazienza di Gregor Mendel: il precursore della genetica rimasto nell'ombra

Un esperimento di 7 anni per dimostrare l’ereditarietà dei caratteri. Fu un pioniere della scienza e della ricerca, ma la comunità scientifica lo snobbava

Il botanico tedesco J. K. Koelreuter era sulla buona strada già prima della fine del ‘700. Aveva incrociato garofani bianchi e garofani rossi ottenendo piante ibride con fiori rosa, il colore di mezzo tra il bianco e il rosso, che nella generazione successiva producevano progenie con fiori rosa, ma anche bianchi e rossi come i colori dei due genitori. In altre parole: mentre gli ibridi di prima generazione erano di un solo colore a metà tra i due colori originari, quelli di seconda generazione erano addirittura di tre colori: il colore a metà e i colori di partenza, quelli dei genitori. Sorprendente. Per allora.