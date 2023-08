Homo sapiens, il mascalzone che riuscì a conquistare il mondo

Dice Ian Tattersall, forse il massimo paleoantropologo vivente, aperte virgolette: “Fino a 40 mila anni fa avremmo potuto osservare un mondo percorso da più specie umane. Poi qualcosa è cambiato. Homo sapiens è diventato una specie inusuale e competitiva, intollerante nei confronti di qualsiasi rivale, incapace di convivere con altre forme umane. Li abbiamo eliminati tutti, così come adesso stiamo estinguendo scimpanzé, gorilla e oranghi”. Chiuse virgolette. Qui, in queste parole, tratte da un’intervista rilasciata a marzo di quest’anno a Telmo Pievani, c’è un salto nell’interpretazione del cammino evolutivo di sapiens. Un salto a tutta prima inatteso, in quanto teorizzato dal paleoantropologo che aveva senza tema affermato in “I signori del pianeta” (Codice Edizioni, 2013) che “con la comparsa sulla Terra di Homo sapiens anatomicamente moderno si era presentato sulla scena un essere del tutto nuovo”. Per la verità Tattersall aveva già calcato sul fatto che “abbiamo fatto apparire la nostra specie più centrale per la storia evolutiva della nostra famiglia di quanto sia appropriato a quella che in realtà è soltanto una propaggine terminale di un grosso cespuglio ben ramificato”. Invitandoci di conseguenza a “liberarci una volta per tutte della persistente nozione che noi siamo il risultato finale, non importa se perfetto o meno, di un processo di miglioramento costante”. Ma, siamo onesti, non c’è più un solo evoluzionista neodarwiniano che non premetta a ogni suo ragionamento affermazioni come queste, sperticatamente tese a toglierci dalla testa l’illusione di crederci il centro, per giunta in quanto predestinati, della vita sulla terra.

