L'incredibile scoperta del Dna annunciata in un pub di Cambridge

The Eagle è il secondo pub più antico di Cambridge. La sua storia è strettamente intrecciata a quella della prestigiosa università. L’edificio è infatti di proprietà del Corpus Christi College, e dal King’s College sono poche centinaia di metri. Il posto ideale per bere una birra dopo un seminario e far decantare i fumi della discussione, oppure per la pausa pranzo. Il soffitto è marchiato dai graffiti lasciati dalle forze alleate durante la guerra usando la fiamma delle candele e altri strumenti. Nell’inverno del 1953 all’Eagle vanno regolarmente, a pranzo e spesso anche per la prima colazione, due giovani ricercatori del vicino Cavendish Laboratory. Si occupano di biologia, ma nessuno dei due ha studiato originariamente come biologo. Francis Crick, inglese, ha iniziato la carriera come fisico, ma la distruzione del suo laboratorio a causa di una bomba tedesca durante la guerra ha contribuito a indirizzarlo altrove. E poi Francis ha letto un piccolo libro che ha folgorato lui e numerosi altri fisici che negli anni successivi si sposteranno verso la biologia: “What is Life?” (1944, ed. it. “Che cos’è la vita”, Adelphi), un ciclo di conferenze tenute dal fisico e premio Nobel Erwin Schrödinger al Trinity College di Dublino. “Come possono gli eventi nello spazio e nel tempo che avvengono all’interno dei confini degli organismi viventi essere spiegati da chimica e fisica?” si chiedeva l’autore. E rispondeva che “la ovvia incapacità della fisica e chimica di oggigiorno a dare una spiegazione di tali eventi non è affatto una buona ragione per dubitare che le due scienze possano mai riuscirci”. Il fisico introduceva anche l’idea di un “cristallo aperiodico” portatore di informazioni genetiche.

