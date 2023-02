Il filtro per il disinquinamento perfetto esiste, ma c'è un bel prezzo da pagare

Dalla teoria del "setaccio" fino alla cattura aerodinamica, il processo descritto ha sempre a che fare con le nubi e le precipitazioni, cioè col sistema che la natura ha disposto per fare pulizia in casa sua: l’atmosfera

Abbiamo visto come un moto di particelle sospese in un fluido, eterno nella sua agitazione, consenta una estrazione di parte di esse dal sistema aerosol e quindi contribuisca al disinquinamento dell’aria. Basta un contatto delle particelle con pareti esterne e fra di loro, nella coagulazione. Basta poi avere pazienza, perché questa particolare sottrazione di particelle dal gas dipende dal tempo. È il moto browniano. Ma siamo sempre, continuando con la nostra metafora, nella zona della “formica”, cioè delle particelle sufficientemente piccole da subire calci casuali dalle molecole circostanti che le fanno sballottare a caso. Ci spostiamo ora nell’altro estremo, dalla parte della mongolfiera, delle particelle così grandi da sentire il fluido (sia una gas o un liquido) come un continuo. Qui troviamo un effetto banale che chiamiamo “setaccio” e un altro un po’ più astuto che chiamiamo “cattura aerodinamica”. Il setaccio è un noto arnese da cucina che era indispensabile quando il mugnaio restituiva al contadino, che conferiva il grano da macinare, farina e crusca assieme. Col setaccio la massaia separava l’una dall’altra; ciò che ha dimensione superiore al passo della rete del setaccio, la crusca, rimane sopra, mentre la farina passa tra le maglie della rete. Così c’è un effetto analogo al setaccio anche nelle nostre mascherine, di buon uso al tempo del Covid: le particelle più grosse delle maglie del tessuto non passano e rimangono bloccate. Ma succede anche qualcosa d’altro che si chiama “cattura aerodinamica”, e per spiegarlo abbiamo bisogno di un disegnino: