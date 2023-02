Così la fisica può suggerire alla politica come bilanciare salute e costi

Da qualche puntata sto svolgendo un mini corso di fisica dell’aerosol per l’uomo comune che odia le formule ma ama la fisica. Siccome è passato un po’ di tempo, vi aiuto a rintracciare gli articoli precedenti: 7 e 8 gennaio, “La forza dell’aerosol”; lunedì 16 gennaio “Come combattere l’inquinamento dell’aria: la fisica aiuta”; lunedì 23 gennaio, ”La fisica del quotidiano: la grande agitazione delle particelle”; venerdì 3 febbraio, “Il filtro perfetto esiste. Ma c’è un bel prezzo da pagare”. Capite che sto facendo una cosa sconveniente: la divulgazione fatta da chi fa, e ha fatto, le cose che dice, e non da chi dice le cose che si fa dire da chi le fa, per spiegarle agli altri. Magari senza capirle pienamente lui stesso. Gli inglesi, che in questo ci sanno fare, obbligano il coordinatore di un progetto di ricerca a spendere direttamente in divulgazione il due per cento dell’intero budget. Questo pistolotto per introdurre la spiegazione dell’ultima delle forze agenti sulle particelle sospese in un fluido, la diffusioforesi. Un po’ più complicata delle altre forze, essa richiede dal lettore maggiore concentrazione. Ma ne vale la pena perché con la conoscenza di tutte le forze possiamo perfezionare le tecnologie di separazione delle particelle dal fluido gas che le ospita evitando così che l’uomo si faccia del male da solo respirando schifezze. Per non parlare del maggiore rispetto del pianeta e della sua biosfera che così si ottiene.

