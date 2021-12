Cos'è l'inversione termica

Photo by Sergio Rota on Unsplash

Com'è possibile che faccia più caldo in montagna che in pianura?

Le temperature in questo dicembre sono superiori alla media in quasi tutta Italia. Soprattutto in montagna e in collina, dove si sono raggiunti anche i 16 gradi a 1.600 metri. Quello che sembra un'anomalia preoccupante però non lo è. È già accaduto e molto più spesso di quello che siamo portati a pensare.

Com'è possibile che faccia più caldo in montagna che in pianura? Quello che può sembrare controintuitivo è il risultato di un fenomeno fisico che prende il nome di inversione termica. Soprattutto d'inverno può capitare che, con l'assenza di vento e di nuvole, salendo di quota l'aria sia più calda. La causa di tutto ciò è il mancato riscaldamento durante il giorno della superficie terrestre. I raggi infatti d'inverno non sempre riescono a riscaldare il suolo, questo può avvenire per l'aumento della loro inclinazione nella stagione fredda; per la minore durata del giorno rispetto alla notte e a causa dell'abilità riflettente della neve. In queste condizioni la capacità di irraggiamento (chiamata Albedo) del suolo sarà minima, così al tramonto lo strato d'aria circostante tenderà a raffreddarsi più in fretta dello strato d'aria che si trova a altitudini superiori. Provocando una maggiore temperatura nelle zone montuose rispetto alle altre.