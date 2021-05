ReiThera, il vaccino cieco

Esistono proverbi popolari che hanno una loro ragion d’essere nelle ripetute, quasi scientifiche, osservazioni di ciò che succede in certe condizioni. “La gatta frettolosa fece i gattini ciechi”, dice uno di questi. E dopo quello che sta succedendo con il caso ReiThera, potremmo parafrasare e dire che fa anche i vaccini ciechi. Su queste pagine, abbiamo più volte fatto osservare le anomalie con cui si è tardivamente, e quindi poi in tutta fretta, giunti a selezionare il progetto di sviluppo di un “vaccino italiano”, non solo puntando su un candidato già obsoleto rispetto a quanto disponibile sul mercato, ma soprattutto pretendendo di vendere una presunta efficacia e capacità produttiva per milioni di dosi senza uno straccio di articolo scientifico pubblicato – all’epoca in cui si decise senza dati di nessun tipo, se non delle slides mostrate fra fanfara e rulli di tamburo in conferenza stampa.

