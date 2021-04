Dagli accordi con l'Ue ai dati di Israele e ai vaccini ai bambini. Parla Mr BioNTech

Ugur Sahin, numero uno dell'azienda che insieme a Pfizer distribuisce il farmaco anti Covid, ha incontrato ieri la stampa estera: "L'Italia ha permesso all’Europa di passare un’estate tranquilla. Ma dovremo continuare a difenderci da chi non vuole o da chi non può vaccinarsi”

Né camicia né camice. Per ricevere virtualmente i rappresentanti della stampa estera accreditati in Germania, Ugur Sahin indossa una t-shirt. Lo scienziato, che insieme alla moglie Özlem Türeci ha fondato a Magonza l’azienda farmaceutica BioNTech che ha scoperto il vaccino anti Covid distribuito assieme a Pfizer, ha modi semplici e diretti. “Io e mia moglie siamo medici, per cui siamo soddisfatti quando al di là della ricerca riusciamo a fare stare meglio le persone”. La soddisfazione deriva dal ricevere continui messaggi di persone anziane che possono finalmente riabbracciare i propri nipoti, “e questo fa piacere”. Ma le sfide non finiscono mai. Oggi a spronare lui e la moglie, spiega, è la circostanza che molti non hanno ancora ricevuto l’iniezione: “Non dobbiamo perdere la concentrazione”.