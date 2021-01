Fino a quando può resistere una società imprigionata dal virus?

Bisogna trovare un equilibrio tra salute e libertà. Non bastano le ninfee di Luca Ricolfi per spiegare un fenomeno molto complesso. La metafora delle automobili e degli incidenti stradali

La pandemia nella quale siamo immersi ha catalizzato la discussione su come provare a gestirla, con visioni del mondo molto diverse: fra “esperti” (epidemiologi, immunologi, esperti di salute pubblica, virologi) e, in parte almeno, scienziati sociali ed esponenti politici. A dispetto del fatto che viviamo in un mondo che dice di premiare la razionalità, il dibattito ha visto un ricorso costante ai bias cognitivi più banali. E’ come se, davanti a una minaccia non proprio nuova ma evidente, avessimo deciso di dimenticare ciò che abbiamo imparato, nella sostanza, nel corso degli scorsi duecento anni, usandolo semmai per razionalizzare intuizioni e istinti ben precedenti alle grandi scoperte riguardanti il funzionamento del mondo biologico e la complessità dei fenomeni sociali.

