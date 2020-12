Il vaccino BioNTech "molto probabilmente" è efficace contro la variante inglese

Nota tranquillizzante dell'amministratore delegato Uğur Şahin. Serviranno due settimane per raccogliere i dati e avere una conferma. Secondo l'Oms la mutazione è una parte normale dell'evoluzione di una pandemia

L'amministratore delegato di BioNTech, Uğur Şahin, ha detto di essere fiducioso che il vaccino contro Covid-19 sviluppato dalla sua azienda insieme a Pfizer sarà efficace anche contro la variante del virus che è emersa in Gran Bretagna. Şahin ha detto a Bild TV che la società studierà la mutazione nei prossimi giorni, ma che vede la questione con “un certo grado di tranquillità”. La mutazione "è un po' diversa" da quelle prese in considerazione finora, "e non sappiamo ancora precisamente se il nostro vaccino possa proteggere anche contro questa. Dal punto di vista scientifico, però, è altamente probabile che il nostro vaccino possa difendere anche contro questa variante". Serviranno adesso due settimane per raccogliere i dati a riguardo. La nota dell'ad sulla mutazione fa eco a quella dell'Organizzazione mondiale della sanità, che sostiene la mutazione sia una parte normale dell'evoluzione di una pandemia.