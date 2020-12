La variante inglese del virus circola già da novembre. Lo studio dell'Ecdc

Testare, isolare e tracciare: per conoscere meglio e gestire la variante del Coronavirus scoperta qualche giorno fa in Inghilterra la strada da seguire è quella che già conosciamo e che abbiamo seguito nella fase più acuta della pandemia. Uno studio del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) pubblicato ieri traccia un quadro delle misure consigliate alle autorità sanitarie nazionali e mette in fila quello che sappiamo sulla mutazione che sta circolando in Europa e nel mondo, probabilmente già da novembre. "Tre sequenze di campioni raccolti in Danimarca e uno in Australia, prelevati a novembre, sono infatti risultate essere collegate al focolaio inglese causato da questa mutazione", si legge nello studio, secondo cui si è già "verificata una sua diffusione internazionale, anche se non se ne conosce l'estensione".

