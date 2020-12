Il Covid che varia non è una sorpresa

Le mutazioni in genere sono attese. Quella scoperta in Inghilterra non dovrebbe avere effetti sul vaccino

La notizia riguardante una nuova variante del virus Sars-CoV-2 sviluppatasi nel Regno Unito ha determinato immediatamente una serie di iniziative incluso il blocco di tutti i viaggi fra Italia e Inghilterra e viceversa. La notizia deriva da un importante lavoro condotto dal “Covid-19 Genomics Uk”, un consorzio (Cog-Uk) costituito da istituzioni accademiche, che dall’inizio della pandemia ha sequenziato ben 140.000 genomi di virus presenti in persone infettate. La nuova variante non è una sorpresa, perché sono state finora evidenziate almeno 4.000 mutazioni nella proteina “spike” in aggiunta a tutte quelle verificatesi in altre parti del virus.

