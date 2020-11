Che cos'ha detto davvero Andrea Crisanti sui vaccini

Lo scienziato No vax? Tutt'altro: "Sono favorevolissimo ai vaccini", ha detto, ma sui farmaci in sperimentazione "vorrei essere sicuro che siano stati opportunamente testati e che soddisfino tutti i criteri di sicurezza ed efficacia"

"Normalmente ci vogliono dai cinque agli otto anni per produrre un vaccino. Per questo, senza dati a disposizione, io non farei il primo vaccino che dovesse arrivare a gennaio. Perché vorrei essere sicuro che questo vaccino sia stato opportunamente testato e che soddisfi tutti i criteri di sicurezza ed efficacia. Ne ho diritto come cittadino e non sono disposto ad accettare scorciatoie". Ha suscitato un ampio dibattito l'uscita del virologo Andrea Crisanti, ospite giovedì 19 novembre di Focus Live, il festival della scienza dell'omonima rivista.

