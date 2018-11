L'atterraggio della sonda InSight in un minuto

La sonda InSight ha aperto i propri pannelli solari e ha inviato il suo primo “selfie” da Marte (foto sotto). È quindi iniziata ufficialmente la missione spaziale del lander che ieri sera, dopo un viaggio di circa 7 mesi, è atterrato sul pianeta rosso. Tanta la tensione nel laboratori della Nasa a Pasadena dove tecnici e ingegneri hanno seguito tutte le fasi dell'ammartaggio. Oltre un'ora di diretta che l'agenzia spaziale americana ha riassunto in questo video di un minuto.

There’s a quiet beauty here. Looking forward to exploring my new home. #MarsLanding pic.twitter.com/mfClzsfJJr