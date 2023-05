Disforia di genere e farmaci che bloccano lo sviluppo: è bene andarci molto cauti

La Società psicoanalitica italiana esprime grande preoccupazione per le terapie bloccanti somministrate ai ragazzi. Furio Lambruschi, direttore del Centro di psicoterapia cognitiva a Bologna, esorta a ripristinare "il buon senso clinico"

Dopo la Società psicoanalitica italiana che ha espresso “grande preoccupazione per l'uso di farmaci finalizzato a produrre un arresto dello sviluppo puberale in ragazzi di entrambi i sessi a cui è stata diagnosticata 'disforia di genere'”, anche i terapeuti cognitivo- comportamentali riuniti nella Sitcc, la maggiore società scientifica di psicoterapia in Italia, apre il dibattito sul trattamento definito “sperimentale”.