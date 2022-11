L'imbarazzo del ministro della Salute Orazio Schillaci su Covid e medici No vax

Dopo aver difeso green pass e vaccini durante l'emergenza, il responsabile della Sanità non ha speso ancora una parola sulla campagna vaccinale. Ma per il momento salta il rinvio delle multe: il governo non presenta l'emedamento al decreto aiuto Ter

“Io era tra color che son sospesi”. Non dando seguito alle dure prese di posizione del presidente Meloni sulla precedente gestione della pandemia né criticandole, il ministro della Salute Orazio Schillaci sembra sempre più Virgilio che si aggira nell’Inferno dantesco. Intervistato dal Corriere della sera, il ministro è sembrato in imbarazzo a commentare le misure emergenziali dei governi precedenti, come i lockdown, dopo gli interventi del presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha apertamente parlato di “limitazioni alla libertà” intraprese in assenza di “evidenze scientifiche”. Per Schillaci, invece, il Covid era “qualcosa di sconosciuto e all’inizio il lockdown è stato una necessità perché non si sapeva nulla. Su questo però vorrei guardare avanti”.