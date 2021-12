L'efficacia della vaccinazione contro il contagio spiegata a Fusaro e Travaglio

Sarà per l’arrivo di Omicron, sarà per pregiudizio o per ignoranza, ma ormai si è diffusa la convinzione che i vaccini non servano a evitare il contagio. Un’affermazione infondata che viene pronunciata con una certa assertività, come se fosse un fatto assodato.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE