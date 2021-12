Cosa ci possono insegnare Stati Uniti e Inghilterra sulla quarantena corta

Non solo per l’economia. In Uk e Usa si riduce l’isolamento a cinque giorni per non privare gli ospedali di medici. Fauci: "Non dobbiamo isolare troppe persone nei servizi essenziali"

L’alta contagiosità di Omicron sta mettendo i governi di fronte a un nuovo serio ostacolo, quello delle persone in isolamento. Un fenomeno che rischia di aver ripercussioni non solo a livello economico ma, soprattutto, nell’erogazione dei servizi essenziali. A cominciare dagli ospedali. Il Regno Unito nei giorni scorsi ha ridotto da 10 a 7 giorni il periodo di isolamento anche perché l’Nhs, il servizio sanitario britannico, iniziava a patire seri problemi di carenza di personale per l’aumento di sanitari in quarantena. Per giunta in una fase di crescente pressione per l’aumento dei ricoveri. In Uk si stimano 800 mila persone in isolamento con ripercussioni non solo sulla sanità ma anche su altri servizi pubblici, come i trasporti.