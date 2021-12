Come va negli ospedali? Cosa rischia un non vaccinato? E i vaccinati? Facciamo ordine

Per un soggetto non vaccinato il rischio di decesso a causa del Covid è: 16,6 volte maggiore rispetto a un vaccinato con dose booster; 11,1 volte maggiore rispetto ad un soggetto vaccinato da meno di 5 mesi; e 6,9 volte maggiore rispetto ad uno vaccinato da più di 5 mesi. Questo il quadro della situazione che emerge dall’ultimo report dell’Istituto superiore di sanità rispetto al periodo che va dal 15 ottobre allo scorso 14 novembre. La protezione dei vaccini dal rischio di morte risulta quindi del tutto evidente e resta netta anche in fase di calo della protezione, dopo i primi 5 mesi. Per comprenderlo dobbiamo però contestualizzare i dati. Se infatti ci limitassimo a considerare, sempre in quel periodo di tempo, i soli numeri assoluti dei decessi tra le persone di tutte le età vaccinate, comprendendo sia coloro che hanno ricevuto il vaccino da meno di 5 mesi che coloro che sono stati vaccinati da più tempo, e allargando lo sguardo anche a coloro che hanno già avuto il booster, vedremo che i deceduti sono 807. Di contro, tra i non vaccinati i decessi si fermano a 620. Verrebbe quindi da pensare che ci sono più morti tra i vaccinati rispetto a chi rifiuta il vaccino contro il Covid. Cosa che peraltro sostengono ancora oggi diversi politici e scienziati di riferimento dell’area no vax.

