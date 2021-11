Una stretta sui No vax. Intervento necessario per salute ed economia: bisogna immunizzarsi

Inutile girarci intorno: la stretta per i No vax è ormai inevitabile, e senza tirare in ballo questioni filosofiche, peraltro molto affascinanti, a fare da riferimento sono i numeri. Numeri che in questi giorni ci parlano di una situazione che se ancora non è allarmante va comunque monitorata con molta attenzione – sono otto le Regioni dove è in crescita l’occupazione dei posti letto in area medica e sei quelle dove aumentano i pazienti in terapia intensiva – con l’occhio puntato sempre verso i paesi che ci sono vicini, si vedano Austria e Germania, dove tra chiusure forzate e reparti in allerta non c’è granché da star sereni.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE