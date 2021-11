Ecco il super green pass, l'oscar del vaccinato. “È un premio”, ci dice Brunetta

Dunque non siamo più “vaccinati alle vongole”. Da ieri i fessi, e si dica con il sorriso, sono i presunti furbi (quelli che pur potendo hanno rinunciato a vaccinarsi) mentre i veri furbi sono gli italiani presi per fessi (quelli che ripetono “vaccino, sì, grazie”). Nasce il super green pass che è il premio di chi ha scelto il camice dei medici e non il turbante dei ciarlatani, di chi, tra vaccino e tampone, ha scelto il vaccino. Nasce grazie ai governatori della Lega, passa per merito di Massimiliano Fedriga. Scatta dal 6 dicembre, vale fino al 15 gennaio, si applica a partire dalla zona bianca, ed è il “passaporto” che consentirà di accedere a tutte le attività “ricreative” (bar, cinema, ristoranti). Viene anche esteso l’obbligo vaccinale alle forze dell’ordine e agli insegnanti. Non è stato il solito Cdm del malumore. E’ stato invece il gran gala della doppia dose, la consegna dell’oscar “italiano responsabile” per mano di Mario Draghi che in conferenza ha spiegato: “Vogliamo prevenire per preservare, per conservare la normalità che ci siamo conquistati”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE