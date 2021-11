Parla il presidente della Sicilia, Musumeci: "Serve l'obbligo vaccinale. Il governo abbia la forza"

Volete sentire la destra che fa la destra? La destra che fa la destra somiglia a Nello Musumeci. E’ presidente della regione Sicilia, è cresciuto nell’Msi, ed è stato eletto per il suo speciale, e personale, consenso. Presidente, vogliamo dirlo? “Sono dell’opinione che serva l’obbligo vaccinale. Sono convinto che sia necessario prevederlo prima che i tassi di contagio ci impongano nuove chiusure. Sono per l’obbligo perché non posso chiudere la mia regione. Sono per l’obbligo perché qui, in Sicilia, abbiamo scelto la linea del rigore e della scienza”.

