"È l'ora di un super green pass", dice Walter Ricciardi

“Il green pass così com’è ha delle forti vulnerabilità. E’ arrivato il momento di introdurne una versione rafforzata, una super certificazione verde. Perché siamo in una condizione migliore degli altri paesi europei, ma non dobbiamo commettere l’errore di pensare che la pandemia sia acqua passata”. Il consulente del ministro Speranza Walter Ricciardi rimanda al mittente le accuse di “catastrofismo”, che sempre accompagnano le sue esternazioni sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria. E in quest’intervista col Foglio chiede di prepararsi a dovere per fronteggiare un inverno che altrove spaventa già, a pochi chilometri dai nostri confini. “Tutto parte dalla comprensione che questa quarta ondata è causata da un virus completamente diverso, molto più contagioso e anche un po’ più letale”, premette. “Se non si capisce che siamo di fronte a una battaglia completamente diversa, corriamo il rischio che hanno corso altri governi. Come la Danimarca, che ha pensato di essersi completamente liberata del problema. O altri, come Austria e Germania, che si sono trovati in grande difficoltà e stanno affrontando un’ondata peggiore delle precedenti. In guerra per prima cosa devi conoscere il nemico: se ti aggredisce con una spada, come il virus di Wuhan. Con una pistola, come la variante inglese. O addirittura con un mitragliatore, come quella delta”, spiega l’igienista dell’Università Cattolica. Allora perché, professore, questa versione del green pass poco si adatta a questa fase? “Innanzitutto si pone un problema di controlli. Nel senso che ad oggi in certe circostanze s’è vista una certa eterogeneità. C’è bisogno di agire sui controllori in maniera più incisiva. Dopo di che, il certificato verde ha un vero e proprio tallone d’Achille che sono i tamponi antigenici. Non è solo un fatto di onerosità, ma di circolazione del virus. Nel migliore dei casi il tampone antigenico lascia scoperto un 30 per cento di falsi negativi. Che così sono liberi di circolare ed esporre troppi soggetti, magari fragili, al rischio di contagio”.

