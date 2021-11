Palazzo Adriano, città Covid free: "I vaccini come una festa popolare". Parla il sindaco Granà

“Non so fino a quando durerà, ma quello che succede qui oggi è che si vive normalmente, dalla domenica in piazza alla messa in chiesa, fino ai bambini che giocano in giro. Tutto in maniera molto spensierata”. E succede almeno da tre mesi, da quando cioè a Palazzo Adriano, piccola comunità nel palermitano resa celebre da “Nuovo cinema paradiso”, il film da Oscar di Giuseppe Tornatore, non si registra un solo contagio. Il motivo è molto semplice: qui il tasso di vaccinazione è del 100 per cento, Covid free, primato condiviso con un’altra città dell’isola, Roccafiorita in provincia di Messina. Un risultato, quello di Palazzo Adriano, che Nicolò Granà, dal 2018 sindaco di questo borgo che conta circa 2mila abitanti, rivendica con grande orgoglio, parlando con il Foglio: “Siamo veramente contenti di questo traguardo, perché questa è una comunità piccola ma unita, che ha voluto fortemente la vaccinazione”. E per di più in un contesto come quello siciliano dove il tasso di immunizzazione si aggira attorno all’80 per cento, il peggiore tra i dati regionali, e dove per esempio comuni come Limina e Monforte San Giorgio sono passati di recente in zona arancione.

