Grazie ai vaccini si sono evitati 12mila morti in sei mesi

L'effetto negativo della variante Delta a luglio è stato interamente compensato dalla vaccinazione. Il ritorno alla normalità se si raggiunge una copertura con vaccini a mRna del 90 per cento della popolazione, bambini compresi

La vaccinazione anti-Covid in Italia ha evitato 12 mila morti, dall'avvio della campagna e fino a fine giugno. Per l'esattezza sono 12.100 i morti evitati in sei mesi. Inoltre i vaccini hanno permesso la ripresa di circa la metà dei contatti sociali registrati in epoca pre-pandemia. Senza vaccini si sarebbe potuti arrivare al massimo a un terzo. Lo indica lo studio della Fondazione Bruno Kessler firmato dal presidente dell'Iss Silvio Brusaferro e dal direttore della prevenzione del ministero della Salute Giovanni Rezza sul sito preprint MedRxiv.

I ricercatori sottolineano che si può raggiungere un completo ritorno alla vita pre-pandemia in sicurezza se si raggiunge una copertura con vaccini a mRna del 90 per cento della popolazione, compresi i bambini dai 5 anni in poi.

L'effetto negativo della diffusione della variante Delta a luglio è stato interamente compensato dalla vaccinazione nei mesi di luglio e agosto 2021, indica lo studio. "Tuttavia, la diffusione globale della variante Delta altamente trasmissibile ha probabilmente soppresso le possibilità residue di eliminazione di Sars-Cov-2 attraverso la sola immunità di gregge" affermano i ricercatori.