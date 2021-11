La terza dose mette nei guai il giornalismo a tesi modello Report 

Complotto di Big Pharma o buon modello Israele? Il giornalismo della trasmissione Rai sarà a tesi, ma quando le tesi sono due e in contraddizione il guaio è doppio. Così il booster mette a nudo i guai del programma di Ranucci

Dopo la recente e discussa puntata di “Report” sui vaccini, diversi commentatori ne hanno criticato il metodo giornalistico “a tesi”: si parte da una convinzione (spesso che “c’è del marcio”) e si cercano tutte le prove che la confermano, scartando quelle che la confutano. Così è facile finire fuori binario e fornire un’informazione distorta. Il giudizio stavolta va parzialmente rivisto. Il problema, almeno nell’inchiesta sulla “terza dose”, non è che ci sia una tesi. Ma che le tesi siano tante, e per giunta in contraddizione tra loro. E lo si capisce dopo un recente intervento di Sigfrido Ranucci, capo della squadra di “Report”.