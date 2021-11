Lo #Pfizergate agita i no vax, ma l'efficacia del vaccino non c'entra

Un'inchiesta del British medical Journal accusa l'azienda farmaceutica di inadempienze burocratiche e superficialità durante il test su un campione di circa mille persone. Sui social parte il bombardamento a colpi di hastag

Sui social network è andato in tendenza l’hashtag #Pfizergate. Usato principalmente dagli scettici del vaccino, il tag fa riferimento a un articolo del British Medical Journal in cui un’informatrice denuncia irregolarità nella fase III dei test del farmaco Pfizer-BionTech, che sarebbe stato approvato “troppo velocemente” e attraverso una fase di ricerca caotica e piena di irregolarità. Brook Jackson, questo il nome della “whistleblower”, è un’ex dipendente di Ventavia Research Group, un gruppo di studi clinici del Texas che svolgeva per conto della casa farmaceutica americana dei test di efficacia per il suo vaccino.

Leggi anche: cattivi scienziati Nessuna ombra sui trial di Pfizer, dubbi invece sull'Fda americana Enrico Bucci i tre gruppi di ricerca presso cui la ricercatrice ha lavorato come direttore regionale per due settimane avrebbero risposto in ritardo agli eventi avversi dei pazienti e non preparato adeguatamente il personale incaricato di testare il farmaco, al punto che sarebbe stato svelato ai partecipanti se era stato somministrato loro il vaccino o il placebo. Jackson avrebbe avvertito degli errori prima Ventavia, poi la US Food and drugs administration (Fda) per poi essere licenziata il giorno stesso delle sue segnalazioni. Stando a Paul D. Thacker, giornalista investigativo e autore dell’articolo sul Bmj, l’informatrice avrebbe allegato documenti interni di Ventavia alla sua accusa, oltre a materiale audiovisivo e mail interne.

Le irregolarità denunciate dalla ricercatrice nelle sue rivelazioni, dunque, non riguardano l’efficacia del vaccino, ma superficialità e inadempienze burocratiche: si tratta di errori relativi alle provette (con nomi e numeri dei pazienti lasciati in chiaro), procedure incaute nello smaltimento del materiale clinico (aghi buttati in buste generiche per il materiale contaminato invece che nella scatola per gli oggetti taglienti) e ritardi nell’invio sui dati degli eventi avversi (inviati 2 giorni dopo invece che dopo le 24 ore previste dal protocollo). Conseguentemente, l'inchiesta accusa Ventavia di aver "manipolato i dati", un'eventualità che, se accertata, potrà avere conseguenze legali per l'azienda.

1)Ventavia controlla 3 trial su 153 di Pfizer

2) I dati di Ventavia corrispondono a 1000 partecipanti su 44000

3) SE le rivelazioni del WB sono VERE ci sarà un indagine ed eventualmente un processo

4) I dati su sicurezza ed efficacia del vaccino sono sotto gli occhi di tutti

5/n — Aureliano Stingi (@AurelianoStingi) November 4, 2021

Inoltre, nel valutare le accuse (tutte da dimostrare) dell’autorevole giornale inglese, va considerato che l’impatto di Ventavia sul totale dei test clinici del vaccino Pfizer è molto basso: parliamo di un gruppo di partecipanti di circa mille persone a fronte di 44mila soggetti su cui è stato sviluppato il siero americano nelle sue varie fasi di test. L’autorizzazione, nondimeno, è stata concessa proprio grazie all’enorme mole di dati accumulati “alla velocità della scienza”, per citare le dichiarazioni dell’amministratore delegato dell’azienda, Albert Bourla, riportate anche dal Bmj.

Non solo: i dati dell’ultimo rapporto dell’Aifa sulla sorveglianza dei vaccini Covid-19, che arrivano fino al 26 settembre scorso, registrano 120 segnalazioni di sospetti eventi avversi ogni centomila dosi somministrate su tutti i vaccini; l’85 per cento circa sono eventi non gravi, a fronte del 14,4 per cento di eventi più seri (quasi tutti risolti positivamente). In riferimento al solo Pfizer, parliamo di 4 eventi avversi gravi ogni centomila somministrazioni. Molto rumore no vax per nulla.